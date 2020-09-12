Adana'da feci kaza! Otomobil alev alev yandÄ±

Kaza, gece saatlerinde Ceyhan- YumurtalÄ±k yolunda meydana geldi. KimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kan 01 GJ 781 plakalÄ± otomobil, yol kenarÄ±ndaki elektrik direÄŸine Ã§arptÄ±. KazanÄ±n ardÄ±ndan otomobilin bir anda alev aldÄ±. Durumu gÃ¶ren Ã§evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kaza yerine saÄŸlÄ±k, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye ekipleri, tÃ¼m otomobili saran alevleri yaklaÅŸÄ±k 15 dakikada sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. YangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan otomobilde inceleme yapan ekipler, sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n yanarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.

Kaza yerindeki incelemenin tamamlanmasÄ±ndan sonra sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n cesedi, otopsi iÃ§in Adana Adli TÄ±p Kurumu'nun morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Jandarma sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kimliÄŸini belirlemek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.