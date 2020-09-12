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12.09.2020 - 00:15 | | DHA

Adana'da feci kaza! Otomobil alev alev yandÄ±

Adana'nÄ±n Ceyhan ilÃ§esinde, kontrolden Ã§Ä±karak, elektrik direÄŸine Ã§arpÄ±p alev alan otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

Adana'da feci kaza! Otomobil alev alev yandÄ±

Kaza, gece saatlerinde Ceyhan- YumurtalÄ±k yolunda meydana geldi. KimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kan 01 GJ 781 plakalÄ± otomobil, yol kenarÄ±ndaki elektrik direÄŸine Ã§arptÄ±. KazanÄ±n ardÄ±ndan otomobilin bir anda alev aldÄ±. Durumu gÃ¶ren Ã§evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kaza yerine saÄŸlÄ±k, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye ekipleri, tÃ¼m otomobili saran alevleri yaklaÅŸÄ±k 15 dakikada sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. YangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan otomobilde inceleme yapan ekipler, sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n yanarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.

Adanada feci kaza Otomobil alev alev yandÄ±

Kaza yerindeki incelemenin tamamlanmasÄ±ndan sonra sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n cesedi, otopsi iÃ§in Adana Adli TÄ±p Kurumu'nun morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Jandarma sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kimliÄŸini belirlemek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Adanada feci kaza Otomobil alev alev yandÄ±

TemizliÄŸe gittiÄŸi evden 10 bin 400 euro çaldÄ±Çanakkale'de temizliÄŸe gittiÄŸi S.S.'nin (53) evinden 10 bin 400 euro (YaklaÅŸÄ±k 92 bin lira) çalan N.K. (33) adlÄ± kadÄ±n, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. N.K.'nin 6 yÄ±l önce de ailesi ile birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evden 35 bin lira çaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
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