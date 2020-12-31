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31.12.2020 - 18:58 | | DHA

Adana'da feci olay! Amcasının oğlunu öldürdü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Ramazan Y. (19), tartıştığı amcasının oğlu Gökhan Y.yi (25), tüfekle göğsünden vurarak öldürdü.

Adana'da feci olay! Amcasının oğlunu öldürdü

Olay, saat 16.00 sıralarında İnönü Mahallesi 758 Sokak'ta meydana geldi. Amca çocukları olduğu öğrenilen Gökhan Y. ile Ramazan Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ramazan Y. tüfekle Gökhan Y. 'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göğsünden yaralanan Gökhan Y., kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gökhan Y.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Ramazan Y.yi yakalamak için çalışma başlattı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 31 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 918 oldu, 22 bin 21 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 100 bin 650'ye yükseldi.
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