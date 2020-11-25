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25.11.2020 - 14:26 | | AA

Adana'da FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana'da FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Y.Ç. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın GSM hattının sabit ve ankesörlü telefonlardan FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" tarafından periyodik ve ardışık olarak 11 defa arandığının tespit edildiğini belirtti. Savcı, Y.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Y.Ç, savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleşmediğini iddia etti.

ByLock programını kullanmadığını ileri süren Y.Ç, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. FETÖ'ye finansal destekte bulunmadım. Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığın sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık ilan etti: Devlet başkanlığı seviyesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK 36. Bakanlar Toplantısı'na videokonferansla katıldı. Erdoğan, 'İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı ile mücadele etmek, o topraklarda yaşayan kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir' dedi.
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