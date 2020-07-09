MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adana’da genç kadına kapkaççı şoku! Uzun süre direndi
ABONE OL
09.07.2020 - 10:35 | | DHA

Adana’da genç kadına kapkaççı şoku! Uzun süre direndi

Adana’da markete gitmek için evinden ayrılan Seda Ö.'yü (30) takip ederek elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalarak kaçan Şehmuz S., polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Seda Ö.’nün kapkaççıya uzun süre direndiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Haziran günü akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Market alışverişi yapmak için evden çıkan Seda Ö.’yü bir süre takip eden bir genç, kadının elindeki telefonu almaya çalıştı. Seda Ö., telefonu bırakmak istemeyince kısa süreli arbede yaşandı. Kapkaççı, telefonu alarak kaçmaya başladı. Bu sırada Seda Ö.’nün çığlıklarını duyan çevredekiler, kaçan şüphelinin peşinde düştü ancak yakalayamadı. Seda Ö.’nün, kapkaççıyla yaşadığı boğuşma çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana’da genç kadına kapkaççı şoku Uzun süre direndi

Olaydan kısa bir süre sonra iki genç, şüpheliyi yakalayıp elinden telefonu aldı. Şüpheli onlardan da kurtularak kaçıp, izini kaybettirdi. İki genç, cep telefonunu Seda Ö.’ye verdi.

İhbar üzerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelinin daha önce de benzer suçlardan kaydı olduğu tespit edilen Şehmuz S. (19) olduğunu belirledi. Polis ekipleri, adresine düzenledikleri baskınla Şehmuz S.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Şehmuz S.’nin sorgusunda, “Paraya ihtiyacım vardı. Kadını sokakta yalnız yürürken görünce, onu takip edip kapkaç yapmaya karar verdim. Çok pişmanım” dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şehmuz S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

Kapkaççıyla böyle boğuştu!Adana’da markete gitmek için evinden ayrılan Seda Ö.'yü (30) takip ederek elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalarak kaçan Şehmuz S., polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Seda Ö.’nün kapkaççıya uzun süre direndiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Freni boşalan TIR dehşet saçtı! Müşteriler son anda kurtuldu

Freni boşalan TIR dehşet saçtı! Müşteriler son anda kurtuldu

Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

Aydın'da freni patlayan işçi servisi yoldan çıktı!

Aydın'da freni patlayan işçi servisi yoldan çıktı!

Sıradaki Haber