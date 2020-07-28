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28.07.2020 - 10:32 | | DHA

Adana'da gölde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Adana’da Seyhan Baraj Gölü’nde bulunan erkek cesedinin, Enes Şendur’a (22) ait olduğu belirlendi. Şendur'un 23 Temmuz günü yüzmeye gittiğini söyleyip evden çıktığı, bir daha da kendisinden haber alınamadığı belirtildi.

Adana'da gölde bulunan cesedin kimliği belirlendi

​Merkez Çukurova ilçesinin Dörtler Mahallesi’nde 26 Temmuz günü, göl kıyısında bulunan bir restoranda çalışanlar, su yüzeyinde ceset gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, cesedi sudan çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden, kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi. Burada yapılan otopside cesedin Enes Şendur’a ait olduğu belirlendi.

Enes Şendur’un ‘uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak’ suçundan girdiği Kürkçüler Cezaevi’nden, Covid-19 nedeniyle izinli olarak çıktığı belirtildi. 23 Temmuz günü babası Emin Şendur’a (42) yüzmeye gideceğini söyleyerek evden ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı ifade edildi. Baba Şendur’un polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunduğu sırada, gölde bulunan cesedin gösterilince oğlunu teşhis ettiği kaydedildi.

Ön otopsi raporuna göre boğulduğu belirlenen Enes Şendur’un cenazesi, yakınları tarafından alınıp, toprağa verildi.

 

Uzmanlardan "kırmızı göz hastalığı" uyarısı!Adana’da uzmanlar, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte deniz ve havuzda serinlemek isteyen tatilcileri 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyardı. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Karaarslan, halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak adlandırılan konjonktivit hastalığına karşı 7-15 yaş aralığında olanların daha savunmasız olduğunu söyledi.
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