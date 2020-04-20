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20.04.2020 - 05:42 | | AA

Adana'da, hastaneden kaçan corona virüs şüphelisi evinde yakalandı

Adana'da yeni tip corona virüs (covid-19) taşıdığı şüphesiyle bulunduğu hastanenin izolasyon alanından kaçan kişi evinde yakalandı.

Adana'da, hastaneden kaçan corona virüs şüphelisi evinde yakalandı

 

Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı şüphesiyle, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesinde 2 gündür izolasyon alanında kontrol altında bekletilen U.Y'nin buradan kaçtığı ihbarı üzerine gidebileceği yerlere polis ekipleri sevk edildi.

Adanada, hastaneden kaçan corona virüs şüphelisi evinde yakalandı

Şüphelinin merkez Seyhan ilçesindeki evine de giden ekipleri, U.Y'nin burada olduğunu tespit edince olay yerine 112 Sağlık ekiplerinin sevk edilmesini istedi. Bu sırada ekipler, şüphelinin kaçma ihtimaline karşın evin çevresinde önlem aldı.

Olay yerine gelen özel kıyafetli sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından U.Y, yeniden hastaneye götürüldü.

Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 977 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 127 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 86 bin 306, can kaybının 2 bin 17, iyileşen hasta sayısının 11 bin 976 olduğunu duyurdu.
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