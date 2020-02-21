Adana'da hırsızlar boks makinelerine dadandı

Olay, Seyhan ilçesindeki Kayalıbağ Mahallesi’ndeki Zübeyde Hanım Parkı’nda meydana geldi. Büfe yanında bulunan ve 1 TL ile çalışan 2 boks makinesinin para kasasının asma kilidinin kırıldığını fark eden güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulabilmek için çalışma başlattı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Parktaki büfenin sorumlusu Hikmet Çakan (39), makinede bulunan paranın maksimum 100-200 TL arasında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Olay gece saatlerinde gerçekleşmiş. Bu makinelerin yaygın olduğu, kentin kuzeyindeki mahallelerde bu tip olayların yaşandığını duymuştum ama ilk defa başımıza geldi. Beni de uyarmışlardı ‘makinelerinize dikkat edin’ diye. Ben de dedim ki ‘makine 50-100 TL yapıyor. İnsanlar 50-100 TL’ye tenezzül ediyorsa, bu para da onun işini görecekse buyursun alsın’ dedim. Bu moral bozucu bir şey ikimiz için de. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Polisler sorduğunda ‘şikayetçi değilim’ dedim ama bu bölgede 4-5 yeri daha soymuşlar herhalde arkadaşlar şikayetçi olmuş."