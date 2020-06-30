Adana'da iğrenç olay! 9 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiası

Olay, 21 Haziran’da merkez ilçe Yüreğir’e bağlı Akpınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Nazan T. (28) ve Eyüp T. (33) 10 yıl önce evlendi. Çiftin bu evliliğinden biri kız iki çocuğu oldu, ancak çift 2018 yılında boşandı, maddi durumu iyi olmadığı ve çocuklarına daha iyi bir gelecek sunamadığı için de 2 çocuğun velayeti babaya verildi.

Olay günü Eyüp T., ağabeyi A.T. ile birlikte gece geç saatte alkollü bir şekilde balıktan döndü. İddiaya göre, Ahmet T., yeğeni E.D.T.’nin (9) yattığı odaya girdi. Zanlı, önce yatağında uyuyan küçük kızın yanına uzandı, sonra da onu taciz etmeye başladı. Canı yanan ve yardım isteyen küçük kızının çığlıklarını duyan baba Eyüp T., odaya girip onu kurtardı, Ahmet T. ise evden kaçmak istedi, kapı kilitli olunca çıkamadı.

Bunun üzerine de Ahmet T., cinsel istismarda bulunduğu yeğenine, “Eğer bu olayı başkasına anlatırsan seni döve döve öldürürüm” diye tehditte bulundu. Aile de yaşananların üzerini kapattı. Ancak bir gün sonra küçük kız, kuzenleriyle bakkala gittiği esnada annesi Nazan T., onu sokakta tesadüfen gördü. Kızının boynu, yanağı ve dudağındaki morlukları gören anne, durumu jandarmaya bildirdi, Ahmet T. gözaltına alındı.

Zanlı, alınan ifadesi sonrasında serbest bırakılırken, küçük kızla ilgili herhangi bir darp raporu da alınmaması dikkat çekti. Aile, bunun üzerine avukatı Nazan Akça aracılığıyla itirazda bulundu. Bu kez de Ahmet T. sonra da ‘adli kontrol’ şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca mahkeme zanlının, küçük kıza 200 metre yaklaşmama şartı koydu.

Olayla ilgili iddianame hazırlanırken, anne Nazan T., kızına cinsel istismarda bulunan şahsın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Genç kadın, “Kızıma vücudundaki morlukları sorunca ağladı. Amcasının yaptığını anlattı. Bu şahıs, kızımın yattığı yatağa girip, kollarını bağlıyor. Yanağını, dudağını, boynunu dişleyerek kızımı bu hale getiriyor. Kızım bağırıp yardım istiyor. Evde bulunan baba, dede ve babaanne hiçbir şey yapmıyor” diye konuştu.

Nazan T., “Bu cani, hala dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Benim kızıma ya da bir başka çocuğa aynı şeyi bir daha yapmayacağının hiçbir garantisi yok. Adalet istiyorum ve bu caninin tutuklanmasını istiyorum. Bu kızıma karşı ilk eylemi de değil. Daha önce de yine bacağını, kolunu, yanaklarını hep bu şekilde ısırmış. Ama bunlardan yeni haberim oluyor. Kızımı her defasında yaşananları anlatmaması için tehdit edip onu susturmuş” dedi.

Olay ortaya çıkınca dedesi Hasan T. (61) tarafından jandarma karakolundan eve götürülen kızının, burada amcası Ahmet T. tarafından tehdit edildiğini öne süren Nazan T., “O şahıs, kızımın kolunu sıkıp, ‘Bunu benim yapmadığımı, oyun oynarken kardeşinin yaptığını söyleyeceksin. Yoksa seni döve döve öldürürüm’ diye tehdit edince korkmuş. Çocuklarımın velayetinin bana verilmesini istiyorum. Onları bu canilere bırakamam” ifadesini kullandı.

D.T.’nin, Çukurova Devlet Hastanesi Çocuk İzlem Merkezi’nde alınan ifadesi de kan dondurdu. Küçük kız, “Amcam balık tutamadığı için çok sinirli ve alkollüydü. Yatağıma gelip yanağımı, boynumu ve dudağımın üstünden ısırdı. Ben çığlık attım, herkes uyandı. Amcam bunu çok yapıyordu. Daha önce kolumu ısırdığı için morarmıştı. Bunu herkes gördü” diye ifade verdiği öğrenildi.

Ahmet T. ise, savcılıktaki ifadesinde, “Çocuklarım ve yeğenimle birlikte oyun oynadık. Hepsi birlikte benim üzerime zıpladı. Bu esnada hasta havyan taklidi yaparak birbirimizi ısırdık. Ben, iddia edildiği gibi ısırmadım. İki defa ısırdım. Olay akşamı, yeğenimin boynu ve yanağında iz yoktu, sabah olunca fark ettik. Bu izler, ısırmam sebebiyle de olmuş olabilir. Yengem, bu olayı kullanarak bize iftira atıyor” dediği öğrenildi.

Baba Eyüp T. ise, “Evde uyumak için yere serdiğimiz yatakların üzerinde çocuklarla şakalaşıyorduk. Ağabeyim, şakalaşırken kızımın yanağından iki kez ısırarak sevdi. Ben de yanlarındaydım. Herhangi bir cinsel istismar ve darp olayı yaşanmadı. Eski eşim ağabeyime iftira adıyor” dedi. Ancak hazırlanan adli tıp raporlarında küçük kızın vücudundaki izlerin darba bağlı olduğu yönünde. Küçük kız ve kardeşi de geçici olarak annelerine verildi.

Küçük kız ve annesinin avukatlığını üstlenen Nazan Akça ise, yaşananların insan vicdanını yaraladığını söyledi. Akça, “Bu basit bir olay değil. Bir insan küçük bir çocuğu sevmek için onu ısırır mı? Bu açıkça cinsel istismardır. Zanlının, tutuklanması talebiyle değil de mağdura 200 metre yaklaşmama şartıyla serbest bırakılması istemiyle nöbetçi mahkemeden serbest bırakılması vicdanları yaralayan bir karardır. Bu olayın peşini bırakmayacağız” dedi.