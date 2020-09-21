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21.09.2020 - 04:05 | | DHA

Adana'da iki motosiklet çarpıştı! 1 ağır 3 yaralı

Adana'da seyir halindeki iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Adana'da iki motosiklet çarpıştı! 1 ağır 3 yaralı

 

Kaza, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Gökçe Tümer yönetimindeki 51 KK 547 plakalı motosiklet ile ismi henüz öğrenilemeyen Suriye uyruklu kişinin kullandığı 01 US 928 plakalı motosiklet, çarpıştı. Kazada,  motosiklet sürücüsü Tümer, arkasında yolcu konumda bulunan Fahri Önal ve diğer motosikletin sürcüsü yola savruldu. Gece olması ve yoldan araç geçmemesi, olası bir facianın önüne geçti. Yolda yatan yaralıları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi ve Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Suriye uyruklu motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adanada iki motosiklet çarpıştı 1 ağır 3 yaralı

Polis, kazayla ilgili  soruşturmaya devam ediyor.

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