MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adana’da kaçak içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi
ABONE OL
06.07.2020 - 10:52 |

Adana’da kaçak içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Adanada piyasa değeri 76 bin lira olan kaçak içki, cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Adana’da kaçak içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kentte önceden belirlenen iki adrese baskın yapan polisler, aramalarda, piyasa değeri 76 bin lira olan 112 şişe kaçak içki, 900 kaçak içki etiketi, 3 bin 965 cinsel içerikli ürün, 7 litre etil alkol, 1 pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 26 fişek ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli emniyete götürüldü.

 

Şırnak'ta köstebek yuvalarını örümcekler sahiplendiŞırnak’ta yüzlerce köstebek yuvası, örümceklerin istilasına uğradı. Örümcekler köstebek yuvası girişlerini ağlarla kapatırken, avlarını yakalayıp yeme anı kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Polisin 'Ceza yazılacak' uyarısını duyunca dağıldılar

Polisin 'Ceza yazılacak' uyarısını duyunca dağıldılar

Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

Son dakika... MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika... MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Sıradaki Haber