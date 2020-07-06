Adana’da kaçak içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kentte önceden belirlenen iki adrese baskın yapan polisler, aramalarda, piyasa değeri 76 bin lira olan 112 şişe kaçak içki, 900 kaçak içki etiketi, 3 bin 965 cinsel içerikli ürün, 7 litre etil alkol, 1 pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 26 fişek ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli emniyete götürüldü.