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13.09.2020 - 09:52 | | AA

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Seyhan ilçesindeki iki iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 35 cep telefonu, 1310 paket sigara, 107 şişe içki ile 100 litre etil alkol bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesinde park halindeki bir kamyonetin kasasındaki kolileri de inceleyen ekipler, 440 bin makaron ele geçirdi.

Polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Maske takmayan vatandaştan polise tehdit!Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında maske denetimi yapıldı. Yapılan denetimde polis ekipleri maske takmayan 3 vatandaşa toplam 2 bin 700 TL ceza kesti. Ceza yazılan bir vatandaş ve polis arasında tartışma çıktı.
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