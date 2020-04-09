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09.04.2020 - 11:28 | | AA/DHA

Adana’da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Adana’da, otomobil ile kamyonetin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, anne ve kızı ile kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi, 2 kardeş ise yaralandı.

Adana’da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
Adana’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Adana’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Adana’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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Kaza, sabah saatlerinde, Sarıçam ilçesi Baklalı Caddesi'nde meydana geldi. Tarlasına gitmek yola çıkan Ahmet Kaysanık yönetimindeki 01 VAM 30 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 01 AR 051 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsünün eşi Münevvet ile kızı Serpil Kaysanık ve kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ahmet Kaysanık ile kardeşi Ömer Kaysanık ise yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Anne ve kızı ile kamyonet sürücüsünün cansız bedeni ise morga götürüldü. Kaysanık ailesinin kazayı duyan yakınları da olay yerine gelip, uzun süre gözyaşı döktü. Soruşturma başlatılan kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Adana’da katliam gibi kaza Ölü ve yaralılar var

KAZAZEDE POLİSİN YAKINI ÇIKTI

Kazazede yakınları arasındaki bir kadın polisi, akrabaları ve  meslektaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Ölenlerin yakını Bünyamin Kaysanık, ailenin ayçiçeği ekimi için  evlerinden çıktıklarını belirterek, "Daha sonra beni kazanın yaşandığı mahallenin  muhtarı arayarak olayı haber verdi. Bu yolda zaman zaman kazalar yaşanıyor. Bunun  için yolda önlem alınması gerekiyor" dedi.

 

 

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