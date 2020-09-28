MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adana'da kumarhaneye çevrilen eve şok baskın!
ABONE OL
28.09.2020 - 09:54 | | DHA

Adana'da kumarhaneye çevrilen eve şok baskın!

Adana’da, sivil polislerin kumar oynamaya gelmiş gibi baskın yaptığı evde, 35 kişiden 18’ine 'kumar oynamak'tan, tamamına ise 'sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamak'tan toplam 130 bin TL ceza kesildi.

Adana'da kumarhaneye çevrilen eve şok baskın!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Şehitler Bulvarı’ndaki apartman dairesinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Doğan G.’ye ait olduğu öğrenen eve 23 Eylül'de baskın düzenlendi.

Sivil polisin kumar oynamaya gelmiş gibi girdiği eve dışarıda bekleyen ekiplerin de gelmesiyle 35 kişi yakalandı. Bu kişilerin tamamına 'sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamak'tan, 18’ine ise 'kumar oynamak'tan toplam 130 bin TL ceza uygulandı.

Evde arama da yapan ekipler, para değeri olan 150 pul, 1800 TL ve oyun kağıtlarına el koydu. Daire sahibi Doğan G. ile üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan Zikri E., gözaltına alındı. Doğan G. hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’, Zikri E. hakkında ise ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan adli işlem yapıldı.

 

 

Bingöl’de ilçeyi sinekler bastı, esnaf iş yerini kapattıBingöl’ün Solhan ilçesini havanın kararması ile binlerce sinek basınca esnaf iş yerlerini erken kapatmak zorunda kaldı. İlçe esnafları, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını aktardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

28 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı... Milli Piyango Online sonuç sorgulama...

28 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı... Milli Piyango Online sonuç sorgulama...

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber