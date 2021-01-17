Adana'da operasyonda yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, örgüt adına Suriye ve Irak’ta faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişinin kentte saklandığını tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından TEM ekipleri, 12 Ocak günü 6 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM ve Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 3’ü Suriye, 3’ü Iraklı 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Irak uyruklu Nasir H.’nin, terör örgütü DEAŞ’ın sözde cihat çağrısına uyarak yasa dışı yollarla Suriye’ye geçtiği, burada örgüt kamplarına katıldığı öğrenildi. Burada silah ve bomba eğitimi alan Nasir H.’nin, bölgedeki çatışmalara katıldığı ve uzun namlulu silahlar kullandığı bilgisine de ulaşıldı.

Örgüt tarafından Suriye’de oluşturulan hava savunma biriminde görevlendirilen ve 14.5’lik uçaksavar kullandığı da tespit edilen Nasir H., bir süre önce Suriye’den ‘Abu Aisha Difa’ sahte ismiyle Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapıp, Adana’ya yerleştiği; örgütten gelecek emir ve talimatlar doğrultusunda eylem yapabilecek potansiyele sahip olduğu da öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i sınır dışı edilirken, Irak uyruklu Nasir H. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.