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13.02.2020 - 13:43 | | AA

Adana'da pamuk yağı fabrikasında 2 kez yangın!

Adana'da, bir pamuk yağı fabrikasında gece saatlerinde çıktıktan sonra kontrol altına alınan ve soğutma çalışması yapılan yangın yeniden başladı.

Adana'da pamuk yağı fabrikasında 2 kez yangın!

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde pamuk  yağı imalatı yapan bir fabrikanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın  çıktı.

Alevleri gören fabrika görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine  bildirdi. Olay yerine giden ekipler, pamuk balyalarının olduğu bölümde çıktığı  tespit edilen yangına kısa sürede müdahale etti. Yangının fabrikanın diğer  bölümlerine sıçrama ihtimaline karşı olay yerine takviye itfaiye ekipleri  gönderildi.

Fabrikada hasara neden olan yangın kontrol altına alındı, soğutma  çalışması başlatıldı.

YANGIN YENİDEN BAŞLADI

Gece saatlerinden itibaren soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada  yangın yeniden başladı.

Pamukların istiflendiği alanda başlayan yangına, bölgedeki çok sayıda  itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Öte yandan, yangın nedeniyle Adana-Karataş kara yolu ulaşıma kapandı.

 

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