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05.04.2020 - 14:36 | | DHA

Adana'da pamuk yağı fabrikasında yangın

Son dakika gelen bilgilere göre; Adana'da, Şubat ayında yangın çıkan, itfaiyenin 4 günlük çalışmasıyla söndürülen pamuk yağı fabrikasında yine yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Adana'da pamuk yağı fabrikasında yangın
Adana'da pamuk yağı fabrikasında yangın
Adana'da pamuk yağı fabrikasında yangın
Adana'da pamuk yağı fabrikasında yangın
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Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki bir pamuk yağı fabrikasında saman balyalarının bulunduğu alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bu arada aynı fabrikada 13 Şubat'ta çıkan yangın, 4 günlük müdahaleyle söndürülmüştü.

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