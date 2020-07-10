MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adana'da PKK/KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
ABONE OL
10.07.2020 - 06:48 | | İHA

Adana'da PKK/KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Gelen son dakika haberine göre; Adana’da yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da PKK/KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Özel Harekat polisleri söz konusu şahısların evlerinin kapılarını koçbaşıyla kırarak girdi. İçeri giren özel harekat polisleri söz konusu şahısları etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlıların, PKK/KCK’ın toplumsal alan yapılanmasında yer aldıkları öğrenildi. Polis şahısların evlerinde yaptığı aramalarda, 1 adet kalaşnikof tüfek, örgütsel doküman ile cezaevindeki ve dışarıdaki örgüt mensuplarına yazılmış talimat içeren pusulalar ele geçirdi.

Adanada PKK/KCK operasyonu Çok sayıda gözaltı var

Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Botları batan mülteciler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu can simitlerine tutunarak denizin ortasında mahsur kalan 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

PKK/KCK’ın toplum yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

PKK/KCK’ın toplum yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

Önce minibüsü sonra da bankaya girip evrak kasası ve tabancayı çaldılar

Önce minibüsü sonra da bankaya girip evrak kasası ve tabancayı çaldılar

Sıradaki Haber