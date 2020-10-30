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30.10.2020 - 07:41 | | DHA

Adana’da PKK operasyonu: 5 gözaltı

Adana’da terör örgütü PKK’ya yardım ve işbirliği içerisinde olduğu öne sürülen 5 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Adana’da PKK operasyonu: 5 gözaltı

Terör örgütü PKK’nın faaliyetleri deşifre etme ve engellemeye yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde örgüt ile işbirliği içerisinde olduğu iddia edilen 5 kişiyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM ve Özel Harekat timlerinin demir kapıları koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp eden kişi gözaltına alındıKahramanmaraş'ta maske takma uyarısında bulunan filyasyon ekibinde görevli diş hekimini darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
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