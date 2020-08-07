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07.08.2020 - 06:24 | | İHA

Adana’da PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Gelen son dakika haberine göre; Adana’da terör örgütü PKK’ya yönelik şafak vakti gerçekleştiren operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adana’da PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

 

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Adana’da PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon Çok sayıda gözaltı var

Özel harekat timleri, koçbaşlarıyla evlerin kapılarını kırarak içeri girdi. İçere giren özel harekat timleri şahısları kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi.

Adana’da PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon Çok sayıda gözaltı var

Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kardeşini öldüren zanlıdan kan donduran ifadeAntalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.
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