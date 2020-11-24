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24.11.2020 - 07:58 | | DHA

Adana’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Adana’da ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretinin deşifresi ve engellemesine yönelik çalışmasını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ‘torbacı’ olarak bilinen çok sayıda uyuşturucu satıcısını belirledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonuAdana'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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