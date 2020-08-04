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04.08.2020 - 09:05 | | İHA

Adana’da sahte doktor kırmızı reçeteli ilaç almak isterken yakalandı

Adana'da bir kişi kırmızı reçeteyle satılan ilaçlardan almak için kendisini hastaneye doktor olarak tanıttığı sırada yakalandı.

Adana’da sahte doktor kırmızı reçeteli ilaç almak isterken yakalandı

Olay, Yüreğir ilçesinde bulunan Adana Şehir Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G hastaneye gelerek kendini oradaki çalışanlara, başka bir hastanede Nöroloji Bölümünde uzman doktor olarak tanıttı. A.G. daha sonra adına düzenlenmiş sahte doktor kartı gösterdi. Polisleri de inandırmak isteyen A.G yanında bulundurduğu steteskopu gösterdi.

Polis kimlikte inceleme yapınca sahte olduğunu belirledi. A.G gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

A.G'nin kırmızı reçeteyle satılan bir ilacı yapmak için kendini doktor olarak tanıttığı öğrenildi.

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