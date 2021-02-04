Adana’da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, içki imalathanesine dönüştürüldüğü belirlenen bir eve baskın yaptı. Aramalarda, sahte içki yapımında kullanılan 750 litre etil alkol, 4 litre aroma ile 400 litre sahte içki ele geçirildi.

Öte yandan kent girişinde polis uygulama noktasında durdurulan araçlarda da çeşitli zamanlarda yapılan aramalarda 7 bin 200 doldurulmuş makaron, bin 250 paket gümrük kaçağı sigara, 240 kilo kaçak tütün, bin 200 cinsel içerikli ürün, 14 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.