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01.07.2020 - 10:30 | | İHA

Adana'da sarı kız örümceği akrebin düşmanı

Türkiye’de ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da görülen ve halk arasında etle beslendiği için zehirli olduğu iddia edilen sarı kız örümceğine Adana’nın Feke ilçesinde de rastlanıyor.

Adana'da sarı kız örümceği akrebin düşmanı

İlçeye bağlı Gaffaruşağı Mahallesi'nde büyüklüğü ile görenleri ürperten örümcek hızı ile de şaşkına çeviriyor. Böcek, akrep, fare, kurbağa ile beslenen sarı kız, yaz aylarında daha çok akşamları avlanıyor.

Evlerinde sık sık sarı kıza rastladıklarını belirten Sevda Ersin, yörede dana böğürten olarak da bilinen sarı kızın insanlara zarar verdiğini duymadıklarını söyledi. Akrep yediğini bildikleri için zarar vermediklerini ama görmeye alışkın olmayanların çok korktuğunu ifade eden Ersin, "Dün akşam misafirlerimiz vardı. Onu görünce çok korktular. Akrebi yiyor biz onu öldürmüyoruz. İnsanlara zarar verdiğini duymadım. Kışın çıkmıyor" dedi.

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