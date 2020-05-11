11.05.2020 - 09:43 | | DHA
Adana’da silah kaçakçılarına operasyon!
Adana’da, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda ruhsatsız 17 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma kapsamında, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Polisin yaptığı aramalarda; 17 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 25 dolu kartuş ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi, gözaltına alındı.