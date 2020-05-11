Adana’da silah kaçakçılarına operasyon!

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma kapsamında, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Polisin yaptığı aramalarda; 17 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 25 dolu kartuş ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi, gözaltına alındı.