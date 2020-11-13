Adana'da suç örgütüne şafak baskını

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonunda, kent merkezinde faailiyet gösteren suç örgütünü deşifre etti.
Kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için bu sabah harekete geçti.
Şafak vakti düzenlenen operasyonda, Özel Harekat Polisleri tarafından demir kapıları, koç başlarıyla kıralarak girilen evlerde, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Esenyurt'ta zincirleme trafik kazasıİstanbul Esenyurt TEM bağlantı yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu, bir otomobil alev alev yandı. Yanan otomobildeki 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Toplam 5 yaralının bulunduğu kazada bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.