Adana'da sulama kanalÄ±nda ceset bulundu

Adana Merkez YÃ¼reÄŸir ilÃ§esi GÃ¶kÃ§eli Mahallesi'nde Ã¶ÄŸle saatlerinde iddiaya gÃ¶re otomobiliyle seyir halinde olan bir kiÅŸi, polisi arayarak sulama kanalÄ±nda erkek cesedi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine su altÄ± polisi ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Su altÄ± polisinin kanaldan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± cansÄ±z bedenin AbdÃ¼lrezzak Demir'eÂ (53) ait olduÄŸu belirlendi. Demir'in cesedi,Â kesin Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi iÃ§in Adana Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â
Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Aliyev noktayÄ± koydu: Kimin tabanlarÄ±nÄ± yalarsan yala!Ulusa sesleniÅŸ konuÅŸmasÄ± yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan baÅŸbakanÄ± PaÅŸinyan'a ateÅŸ püskürdü ve savaÅŸ meydanÄ±ndan kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bugün Hadrud kasabasÄ± ve birçok köyün Ermenistan iÅŸgalinden kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev, "Moskova görüÅŸmelerinden sonra sahtekarlÄ±k edeceklerse kendileri piÅŸman olacak. TopraklarÄ±mÄ±zÄ± alacaÄŸÄ±z" dedi.