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09.10.2020 - 14:49 | | DHA

Adana'da sulama kanalÄ±nda ceset bulundu

Adana'nÄ±n YÃ¼reÄŸir ilÃ§esinde, AbdÃ¼lrezzak Demir'in sulama kanalÄ±ndaÂ cesediÂ bulundu.. Demir'in cesedi,Â kesin Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi iÃ§in Adana Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â

Adana'da sulama kanalÄ±nda ceset bulundu

Adana Merkez YÃ¼reÄŸir ilÃ§esi GÃ¶kÃ§eli Mahallesi'nde Ã¶ÄŸle saatlerinde iddiaya gÃ¶re otomobiliyle seyir halinde olan bir kiÅŸi, polisi arayarak sulama kanalÄ±nda erkek cesedi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine su altÄ± polisi ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Su altÄ± polisinin kanaldan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± cansÄ±z bedenin AbdÃ¼lrezzak Demir'eÂ (53) ait olduÄŸu belirlendi. Demir'in cesedi,Â kesin Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi iÃ§in Adana Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Adanada sulama kanalÄ±nda ceset bulundu

Aliyev noktayÄ± koydu: Kimin tabanlarÄ±nÄ± yalarsan yala!Ulusa sesleniÅŸ konuÅŸmasÄ± yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan baÅŸbakanÄ± PaÅŸinyan'a ateÅŸ püskürdü ve savaÅŸ meydanÄ±ndan kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bugün Hadrud kasabasÄ± ve birçok köyün Ermenistan iÅŸgalinden kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev, "Moskova görüÅŸmelerinden sonra sahtekarlÄ±k edeceklerse kendileri piÅŸman olacak. TopraklarÄ±mÄ±zÄ± alacaÄŸÄ±z" dedi.
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