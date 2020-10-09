Adana'da sulama kanalÄ±nda ceset bulundu

Adana Merkez YÃ¼reÄŸir ilÃ§esi GÃ¶kÃ§eli Mahallesi'nde Ã¶ÄŸle saatlerinde iddiaya gÃ¶re otomobiliyle seyir halinde olan bir kiÅŸi, polisi arayarak sulama kanalÄ±nda erkek cesedi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine su altÄ± polisi ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Su altÄ± polisinin kanaldan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± cansÄ±z bedenin AbdÃ¼lrezzak Demir'eÂ (53) ait olduÄŸu belirlendi. Demir'in cesedi,Â kesin Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi iÃ§in Adana Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â



Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.