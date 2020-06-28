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28.06.2020 - 13:54 | | AA

Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuktan acı haber!

Gelen bir son dakika haberine göre, Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.

Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuktan acı haber!

Merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi yakınlarındaki EİAŞ'a ait hidroelektrik santralinden geçen sulama kanalında ceset olduğunu gören güvenlik görevlisi, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, 15-16 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi çıkarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerince vinç yardımıyla kanaldan çıkarılan ceset,  kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna  kaldırıldı.

Yapılan araştırmada, boğulan kişinin dün akşam Sümbül Caddesi'nde  serinlemek için sulama kanalına girdikten sonra kaybolan Yusuf Çoban (16) olduğu  tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

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