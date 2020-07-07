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07.07.2020 - 08:28 | | DHA

Adana’da tefeci operasyonu: 24 gözaltı kararı

Adana’da tefecilik ve yağmacılık yaptığı öne sürülen çetenin üyesi olduğu öne sürülen 24 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana’da tefeci operasyonu: 24 gözaltı kararı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, borç verdikleri vatandaşlara zorla senet imzalatıp, mallarını yağma ettiği iddia edilen çeteyi deşifre etmek için teknik ve fiziki çalışma yaptı.

Çeteye üyesi olduğu iddia edilen 24 kişinin adresleri belirlendi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı gerçekleşen operasyonda evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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