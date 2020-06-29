MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
ABONE OL
29.06.2020 - 10:56 | | AA

Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Son dakika haberi... Adana'da, terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuklu sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Suriye uyruklu sanık M.M, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanığın YPG/PKK terör örgütüne üye olarak Suriye'de aktif faaliyet yürüttüğünü, uzun namlulu silahlar ve sözde asker kıyafeti ile çekilmiş fotoğraflarının tespit edildiğini belirterek, M.M'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık M.M, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK içerisinde zorla tutulduğunu ileri sürerek, "Esas hakkındaki mütalaayı kabul etmiyorum. Örgütsel bir faaliyete katılmadım. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık M.M'yi ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Servet değerindeki otomobiller otoparkta kaderine terk edildi! Çürüyorlar...İstanbul’da borcu yüzünden icralık olan, trafikten men edilen, çalınıp yakalanan binlerce otomobil ve motosiklet yediemin otoparkında sahipleri tarafından alınmadığı için çürümeye yüz tuttu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşini kezzapla öldüren kocaya indirimsiz müebbet

Eşini kezzapla öldüren kocaya indirimsiz müebbet

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Sıradaki Haber