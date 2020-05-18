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18.05.2020 - 06:03 | | AA

Adana'da TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da TIR'ın otomobile arkadan çarpması sonucu aynı aileden bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Adana'da TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

 

Ali Y. idaresindeki 46 D 7446 plakalı TIR, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yakapınar Mahallesi yakınlarında önünde seyreden Ahmet Turus'un kullandığı 06 AET 60 plakalı otomobile çarptı.

Otomobil sürücüsünün eşi Gamra Turus, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü Turus, çocukları Reyhan, Ceylan ve Gamze Turus ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Adanada TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Polis ekiplerince gözaltına alınan TIR şoförü Ali Y, İncirlik Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kazaya karışan otomobilin fren lambalarının yanmadığı, TIR sürücüsünün bu nedenle aracı fark etmediği ileri sürüldü.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

    Nevşehir'de otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliğiNevşehir Belediyesi tarafından yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi.Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajında yapılan etkinliğe araçlarıyla gelen vatandaşlara, alanın girişinde belediye görevlilerince mısır ve gazoz dağıtıldı.
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