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25.11.2020 - 10:32 | | DHA

Adana’da ‘torbacı’ operasyonu dronela görüntülendi

Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, dronela saniye saniye görüntülendi.

Adana’da ‘torbacı’ operasyonu dronela görüntülendi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik dün şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda tespit edilen adreslerde 17 şüpheli gözaltına alındı. Film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu, dronela saniye saniye görüntülendi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, emniyetteki sorgusu sürüyor.

Adana’da ‘torbacı’ operasyonu dronela görüntülendi

UN Women’dan kadınlara yönelik şiddetle mücadele kampanyasıBirleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), 16 Günlük Aktivizm – Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası kapsamında bu sene kadınlara ve kız çocuklarına yönelik siber şiddete dur diyecek 1 milyon kişi arıyor. 25 Kasım – 10 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan kampanya, herkesi www.atesbocekleri.info sitesinde siber şiddet ile ilgili testi çözmeye ve arkadaşlarını meydan okumaya (challenge) davet ediyor.
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