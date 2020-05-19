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19.05.2020 - 02:20 | | İHA

Adana’da trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı

Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde, 102 araca cezai işlem uygulanırken 3 araç trafikten men edildi.

Adana’da trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, uygulama düzenlendi. Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı üzerinde yapılan denetimler polis ekipleri motosiklet ve otomobil sürücülerini durdurdu. Araçların içlerini aranırken sürücüler ve yanında bulunan kişilerinde üzerleri arandı.

Adana’da trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı

102 araca para cezası kesildi

Yapılan trafik uygulamasında, 311 araç kontrol edildi. Bunlardan 98’ine para cezası uygulandı. Ehliyetsiz araç kullanan 10, kask takmayan 38 sürücü, emniyet kemeri ihlalinden 2, seyir halinde cep telefonuyla konuşmadan 47, aracında arbartı egzoz bulunan 3, yüksek sesle müzik dinleyen 5 kişiye para cezası uygulandı. Kontrol edilen araçlardan 3 tanesi ise trafikten men edildi.

Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri ise, sosyal mesafe kurallarına uymayan 8 kişiye 6 bin 312 TL ceza uyguladı.

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