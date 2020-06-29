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29.06.2020 - 07:14 | | AA

Son dakika... Adana'da vahşet! Önce bıçakladılar sonra otomobille üzerlerinden geçtiler

Adana'da husumetlileri tarafından bıçaklanıp otomobille üzerlerinden geçilen iki kardeş yaralandı.

Son dakika... Adana'da vahşet! Önce bıçakladılar sonra otomobille üzerlerinden geçtiler

 

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen husumetlileriyle karşılaşan Y.M.A.E ve kardeşi Y.K.E'nin tartışmaları kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında şüpheliler, iki kardeşi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra otomobille üzerlerinden geçti.

Şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı, yaralılar ise yakınları tarafından özel araçlarla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Y.K.E'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Son dakika... Adanada vahşet Önce bıçakladılar sonra otomobille üzerlerinden geçtiler

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk  7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne Gülizar Ekici (29), ambulanstan inerken görevlilere, çocukları Şevval ile Mevlüt'ün durumlarını merak ederek, "Çocuklarıma ne oldu?" diye ağladı.
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