Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Yıldırım tahliye edildi

Merkez Yüreğir Kaymakamlığı önünde, 14 Mayıs'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve beraberindekiler, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile 2 araç arasında yardım kolisi aktarımı yapan Vefa Sosyal Destek Grubu'na hakaret etti.

CHP İlçe Gençlik Kolları üyesi olduğu öne sürülen kalabalık grup ise Kaymakam Bingöl ve korumasına saldırdı. Eren Yıldırım ile beraberindeki babası Hüseyin Yıldırım, annesi Serat Yıldırım ile kardeşi Deniz İmran Yıldırım gözaltına aldı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım ailesi, serbest bırakıldı. Ancak Cumhuriyet Savcısı'nın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Eren Yıldırım, yeniden gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 16 Mayıs'ta tutuklandı. Yıldırım cezaevine konulmasının ardından, bugün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Eren Yıldırım hakkında, "Görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret" suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımı, kamera kayıtları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, suça konu eylemle ve sanıkla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

İddianamede, hakkında ek takipsizlik kararı verilen Bülent Kaya'nın, Yüreğir Kaymakamı Bingöl'ün koruması olduğu, olay yerinde kalabalık oluşmaması için gelen grubu uyardığı, Bingöl'e yönelik gerçekleşebilecek saldırıyı engellemek için uyarılarını sürdürdüğü ve bu sırada gruptaki Eren Yıldırım tarafından aldığı darbeyle "basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde" yaralandığı belirtildi.

Eren Yıldırım'ın kamu görevlisine karşı, görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir kullanarak direnme suçunu, devamında kaymakam ve korumasının bulunduğu yöne doğru "Teröristsin, FETÖ'cüsün" şeklinde hakaret ettiği anlatılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Görevi başında sosyal yardım yapmakta olan kamu görevlisi kaymakama ve korumasına karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret suçunu işlediği dosya kapsamındaki somut, şüpheden uzak, inandırıcı ve tutarlı delillerden anlaşılmış olduğu dikkate alınarak suçun işleniş biçimi, işlenmesinde kullanılan araçlar, işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, failin güttüğü amaç ve saiki dikkate alınarak kamu görevlilerine, görevlerinden dolayı hakaret suçu yönünden bir hareketle birden fazla kişiye karşı aynı suçu işlediği için zincirleme suç hükümlerini de gözeterek Eren Yıldırım'ın cezalandırılması kamu adına talep olunur."

İddianameyi kabul eden mahkeme, tensiben sanık CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın tutuklulukta kaldığı süre ve tüm delillerin toplandığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Öte yandan, olayın diğer 3 şüphelisi hakkında da kovuşturmaya yer olmadığı savcılıkça kararlaştırıldı.