MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adana'da yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
ABONE OL
13.07.2020 - 15:25 | | DHA

Adana'da yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü

Adana'da, hastanede doğum yapan eşi ile bebeğini görmek için yola çıkan Mustafa Kaya'nın (28) motosikletine halk otobüsü çarptı. Kaya, telefonda kız olduğunu öğrendiği bebeğini göremeden yaşama veda etti. Kaza, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 7 Temmuz günü, Çukurova ilçesinde meydana geldi. Oto kiralama şirketinde çalışan Mustafa Kaya'nın hamile eşi Leyla Kaya, 6 Temmuz günü rahatsızlandı. Eşini özel hastaneye götüren Kaya, çalıştığı oto kiralama şirketine döndü. Bir gün sonra Leyla Kaya, doğuma alındı, kız bebek dünyaya getirdi. Telefonla bilgi verilen Kaya, hemen hastaneye gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Ancak Kaya'nın motosikletine Veysel K. yönetimindeki 01 J 0157 plakalı halk otobüsü çarptı. Ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otobüs şoförü sevk edildiği adliyede, mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

Halk otobüsünün kamerasına yansıyan kazada, Kaya'nın bebeğinin eşyalarının içinde bulunduğu çantaya sarıldığı görüldü.

Aile, kızına Azra Nur adını veren Leyla Kaya’ya eşinin öldüğünü söyleyemedi. Aile, genç kadına, eşinin kaza geçirdiğini ve hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Kızını göremeden yaşamını yitiren Mustafa Kaya, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan hedeflerinin vurulma anlarını paylaştıAzerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Selçuk LGS sonuç zamanını paylaştı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020, tercihler ne zaman yapılacak?

Bakan Selçuk LGS sonuç zamanını paylaştı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020, tercihler ne zaman yapılacak?

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son durumu canlı yayında anlattı!

15 Temmuz liseler arası bilgi yarışması başvurusu ekranı için tıkla! 15 Temmuz bilgi yarışması ne zaman?

15 Temmuz liseler arası bilgi yarışması başvurusu ekranı için tıkla! 15 Temmuz bilgi yarışması ne zaman?

Sıradaki Haber