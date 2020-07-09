MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adana'daki cinnet kurbanı kadın toprağa verildi!
ABONE OL
09.07.2020 - 15:37 | | DHA

Adana'daki cinnet kurbanı kadın toprağa verildi!

Adana’nın Kozan ilçesinde tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Zahide Cengiz (40), pompalı tüfekle kendisini vurduktan sonra intihar eden eşi Fatih Cengiz’in (40) mezarının yanına defnedildi. Olay günü Fatih Cengiz, kızları Kader (22) ile Hüsne'yi (20) tüfekle vurarak öldürmüş, eşi Zahide’yi de yaraladıktan sonra intihar etmişti.

Olay, 30 Haziran günü, Kozan'a bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Evşen Sokak’ta meydana geldi. Bir süredir aralarında sorunlar yaşayan Fatih Cengiz ile eşi Zahide Cengiz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getirn Fatih Cengiz, evdeki pompalı tüfeği alıp, eşi Zahide, oğlu Emre (19), kızları Kader ve Hüsne Cengiz’e doğru ateş etti. Evden kaçmaya çalışırken, saçmaların isabet ettiği Zahide Cengiz ile kızları, sokak ortasında kanlar içinde yere yığıldı. Kader'in ikizi Emre Cengiz ise kaçarak, kendisini kurtardı.

​Mahallelinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kader ve Hüsne Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Zahide Cengiz ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Eve giren polisler, Fatih Cengiz'in de cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Cengiz'in aynı silahı başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdiği belirlendi.

KURTARILAMADI

Kader ve Hüsne Cengiz, Kozan Mezarlığı'nda yan yana, babaları Fatih Cengiz ise karşılarındaki mezar yerinde toprağa verildi. Hastanede tedavi gören Zahide Cengiz de önceki akşam doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Zahide Cengiz'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Mezarlığı'na götürüldü. Zahide Cengiz'in cenazesi, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından eşi Fatih Cengiz'in yanına gömüldü.

Kaçarak kurtulan Emre Cengiz ile ile olay sırasında kendilerine ait iş yerinde olan Nesrin Cengiz (14) de anneleri için gözyaşı döktü.

    Bakan Süleyman Soylu'dan Sakarya'daki patlama ile ilgili açıklamaSakarya'da havai fişek taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan da patlamaya ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gitti. Bakan Soylu patlama bölgesinde yaptığı açıklamada, 'Hem bu konuyla ilgili, hem adli idari soruşturma devam ediyor. Bizim bu konuyla ilgili emniyet,mülkiye müfettişlerimiz biraz sonra alana intikal ederler. Savcılarımız zaten meseleyi araştırıyorlar' dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

    Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

    Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

    Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

    Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

    Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

    Genç kadın doğumdan sonra hayatını kaybetti! Polis eşi gözyaşlarına boğuldu

    Genç kadın doğumdan sonra hayatını kaybetti! Polis eşi gözyaşlarına boğuldu

    Sıradaki Haber