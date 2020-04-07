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07.04.2020 - 09:03 | | DHA

Adanalı bakkaldan corona virüse karşı naylonlu önlem!

Adana’nın Kozan ilçesinde bakkal dükkanı işleten Rabia Kayacı'nın yeni tip corona virüs salgınına karşı kasada aldığı naylonlu önlem dikkat çekti.

Adanalı bakkaldan corona virüse karşı naylonlu önlem!

Adana'nın Kozan ilçesi ile Osmaniye ili sınırında bulunan Çukurköprü Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten Rabia Kayacı, müşterilerle yakın temastan korunmak için naylonlu corona virüs tedbiri aldı. Kayacı, 1,5 metrelik tahtalara zımbaladığı naylonun altından müşterilerinden para alıp, ürünleri teslim ediyor

Alışverişin ardından müşterilerine ve kendisine el dezenfektanı sıkan Kayacı, "Bu sistemi televizyonlarda, eczanelerde görüyordum. Daha basit olanını biz de müşterilerle teması azaltmak için yapmak istedik" dedi.

 

 

 

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