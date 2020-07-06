Adanalı çocukların 'arabada sinema' keyfi

Yüreğir Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamındaki normalleşme sürecinde, Millet Bahçesi'nde düzenlenen ‘Arabada Sinema Günleri’, yoğun talep üzerine eylül ayına kadar uzatıldı. Cuma günü ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi ile yeniden başlayan etkinlikte, cumartesi günü çocuklar için 'Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası' gösterildi. Aileleriyle birlikte film izlemeye gelen çocuklar, keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte belediye tarafından patlamış mısır, gazoz, şeker ve çekirdek ikram edildi.

Adana’da ilkleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "'Biz ilkleri gerçekleştireceğiz' diye bir söz verdik, sözümüzde duruyoruz. 'Arabada Sinema Günleri' etkinliğimiz çok beğenildi. 3 gün planlamıştık ama eylüle kadar uzatma kararı aldık. Cuma ve cumartesi olmak üzere haftada 2 gün olarak devam ediyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ederek, yaşadığımız zor süreci bir nebze hafifletmeye çalışıyoruz. Bu hafta sonunu çocuklarımıza ayırdık. 'Rafadan Tayfa’yı izlediler. Keyiflerine diyecek yoktu. Onların yaşadığı bu mutluluğu görmek bize yeter” diye konuştu.