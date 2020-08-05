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05.08.2020 - 19:49 | | DHA

Adıyaman'da 2 köye corona virüs karantinası! Giriş ve çıkışlar yasaklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine 2 köy corana virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Adıyaman'da 2 köye corona virüs karantinası! Giriş ve çıkışlar yasaklandı

İlçeye bağlı Meydan ve Çatalağaç köylerinde oturan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Meydan Köyü 2 Ağustos ve Çatalağaç köyü 5 Ağustos tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındı. Güvenlik güçleri tarafından köylere giriş ve çıkışlar kapatıldı.

 

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