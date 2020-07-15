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15.07.2020 - 16:47 | | DHA

Adıyaman’da 70 metrekarelik Türk bayrağı dalgalandırıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 27 metre uzunluğundaki direğe 70 metrekarelik Türk bayrağı asıldı.

Adıyaman’da 70 metrekarelik Türk bayrağı dalgalandırıldı

Kahta Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için 70 metrekarelik Türk bayrağı yaptırıldı. Darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında dev bayrak, 27 metre uzunluğundaki direğe asıldı. Belediye Başkan İbrahim Yusuf Turanlı, "Dev Türk bayrağını şehrin girişinde dalgalandırdık. Rabbim hayırlı, uğurlu eylesin, 15 Temmuz'ları bir daha yaşatmasın" dedi.

Törene Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan ile kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

 

 

Sultanahmet'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit!Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1'inci Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Mücadele Günü Mevlit programı Sultanahmet Camii'nde gerçekleştirildi.
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