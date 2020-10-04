Adıyaman’da ATV aracı devrildi: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Yasemin Caddesi ile Besni Caddesi'nin kesiştiği noktada Fatma D. (67) idaresindeki ATV, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çıkıp devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Fatma D. ile ATV’e bulunan eşi Ali D. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ekipler hayvan hakkı ihlallerine karşı sahadaİçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçlara müdahale için oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli ekipler, 'HAYDİ' (Hayvan Durum İzleme) uygulaması üzerinden gelen şikayetlere anında müdahale ediyor. Bugüne kadar 32 binden fazla kişinin indirdiği 'HAYDİ' uygulaması ile 1649 ihbara müdahale edildi.