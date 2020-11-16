MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adıyaman'da feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı
ABONE OL
16.11.2020 - 15:03 | | AA

Adıyaman'da feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı

Erhan Z. idaresindeki 44 FS 420 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu Fuar Alanı yakınlarında, Mustafa A. yönetimindeki 06 GA 3789 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 3 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Erhan Z, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erhan Z'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kadıköy'de deniz çekildi, vatandaşlar tedirginlik yaşadı!Kadıköy'de sahillerde deniz suyunun çekilerek kayalıkların ortaya çıktığını gören vatandaşlar tedirgin oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

KPSS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

Asya'da dev ticaret anlaşması

Asya'da dev ticaret anlaşması

İsmail Koncuk kimdir, nereli, kaç yaşında? İsmail Koncuk İYİ Parti'den istifa etti!

İsmail Koncuk kimdir, nereli, kaç yaşında? İsmail Koncuk İYİ Parti'den istifa etti!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet