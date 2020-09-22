Adıyaman’da FETÖ üyeliğinden hüküm giyen şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K., düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., daha sonra cezaevine gönderildi.
Oruç Reis, limandan ayrıldıDoğu Akdeniz'deki sismik arama faaliyetlerinin ardından 13 Ağustos'ta bakım ve ikmal için Antalya Körfezi açıklarına gelen Oruç Reis, ikmal için demir attığı Antalya Limanı'ndan bu sabah ayrıldı. Antalya Körfezi açıklarına ilerleyen geminin uzakta beklediği görüldü.