MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adıyaman’da FETÖ üyeliğinden hüküm giyen şüpheli yakalandı
ABONE OL
22.09.2020 - 14:30 | | DHA

Adıyaman’da FETÖ üyeliğinden hüküm giyen şüpheli yakalandı

Adıyaman'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K., yakalandı.

Adıyaman’da FETÖ üyeliğinden hüküm giyen şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., daha sonra cezaevine gönderildi.

Oruç Reis, limandan ayrıldıDoğu Akdeniz'deki sismik arama faaliyetlerinin ardından 13 Ağustos'ta bakım ve ikmal için Antalya Körfezi açıklarına gelen Oruç Reis, ikmal için demir attığı Antalya Limanı'ndan bu sabah ayrıldı. Antalya Körfezi açıklarına ilerleyen geminin uzakta beklediği görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS ortaöğretim başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? 2020 KPSS başvuru ücreti ne kadar, nasıl ödeme yapılacak?

KPSS ortaöğretim başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? 2020 KPSS başvuru ücreti ne kadar, nasıl ödeme yapılacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

KYK yurt başvurusu başladı mı, hangi tarihte yapılacak 2020? KYK yurt, burs ve kredi başvuruları ne zaman gerçekleştirilecek?

KYK yurt başvurusu başladı mı, hangi tarihte yapılacak 2020? KYK yurt, burs ve kredi başvuruları ne zaman gerçekleştirilecek?

Sıradaki Haber