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09.11.2020 - 16:24 | | DHA

Adıyaman'da, 'hayvanlara yem verme' kavgası: 2 yaralı

Adıyaman'da Abuzer Aslan, hayvanlara geç yem verilmesi nedeniyle tartıştığı eniştesi ve kardeşini bıçakla yaralayıp, kaçtı. 2 kişi tedaviye alınırken, yakalanan Abuzer Aslan gözaltına alındı.

Adıyaman'da, 'hayvanlara yem verme' kavgası: 2 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Örenli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede besicilik yapan Abuzer ve Osman Aslan kardeşler ile enişteleri olan Orhan Güler arasında ahırdaki hayvanlara yemlerinin geç verilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında öfkelenen Abuzer Aslan, yanındaki bıçakla kardeşi Osman Aslan ve eniştesi Orhan Güler'i yaralayarak kaçtı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Yaralıların tedavisine başlanırken, olayın ardından kaçan şüpheli Abuzer Aslan ise polis tarafından kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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