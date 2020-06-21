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21.06.2020 - 13:03 | | DHA

Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 2 gözaltı

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 2 gözaltı

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme, tokat darbeleriyle kavga eden kalabalığı gören vatandaşlar, ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polisin müdahalesi ile kavga sonlandı. Polis ekipleri kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

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