19.11.2020 - 11:47 |
Adıyaman'da kaçak kazıya 3 gözaltı
Adıyaman'da, jandarma tarafından izinsiz kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkeze bağlı Zey köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda kazı yaptıkları belirlenen ve ismi açıklanmayan 3 kişi, gözaltına alındı. Kazıda kullandıkları dedektör, kürek ve kazmalar ile yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.
Kimseye söylemiyorlar! Ustası bile bilmiyor, sipariş yağıyor...Bursa'da 23 yıl önce köftecilik yapan Orhan Çiftçi'nin dondurmadan esinlenip özel bir tatlı yapma arayışına girmesiyle ortaya 'Duvalı Tatlı' çıktı. İlginç ismi ve hafif lezzetiyle büyük ilgi gören tatlı günde bin adet üretilip Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor. Tatlının tarifini ise baba-oğuldan başka 20 yıllık usta dahil kimse bilmiyor.