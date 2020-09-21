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21.09.2020 - 01:16 | | İHA

Adıyaman'da 'yan baktın' kavgası: 2 kişi yaralı

Adıyaman'da, park içerisinde oturan iki grubun 'Yan baktın' tartışması sonrasında çıkan kavgada 2 kişi darp edilerek yaralandı.

Adıyaman'da 'yan baktın' kavgası: 2 kişi yaralı

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Sümer Park içerisinde sohbet eden 4 kişilik bir arkadaş grubunun yanına gelen ve alkollü oldukları iddia edilen yaklaşık 15 kişilik grup 'Yan baktınız' diyerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 15 kişilik grup tarafından 4 arkadaş yumruk ve tekmelerle darp edildi.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sivil polis ekipleri ile mahalle ve çarşı bekçileri sevk edildi. Ekiplerin geldiğini fark eden kalabalık grup olay yerinden hızla kaçtı. Darp neticesi yaralanan 2 arkadaş için 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan iki arkadaş ise hastaneye gitmek istemedi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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