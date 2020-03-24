24.03.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul
Adliyede kimlik ve ateş kontrolü
İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için gönderdiği sokağa çıkma yasağı talimatının ardından İstanbul Adalet Sarayı’nda kimlik kontrolü yapılmaya başlandı.
ELİF ALTIN İstanbul
Güvenlik görevlileri gelen yaşlı vatandaşların kimliklerine bakarak 65 yaş üstü olanları adliyeye girişini engelledi.
Herkese ölçüm
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ayrıca güvenlik görevlileri adliyeye gelen hakim, savcı, personel ve vatandaşa kadar ateş ölçer ile herkesin ateşini ölçüyor. Ateşi normal seviyede olanlar içeri alınırken, ateşi yüksek olanlar sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.