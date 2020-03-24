Adliyede kimlik ve ateş kontrolü

Güvenlik görevlileri gelen yaşlı vatandaşların kimliklerine bakarak 65 yaş üstü olanları adliyeye girişini engelledi.

Herkese ölçüm

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ayrıca güvenlik görevlileri adliyeye gelen hakim, savcı, personel ve vatandaşa kadar ateş ölçer ile herkesin ateşini ölçüyor. Ateşi normal seviyede olanlar içeri alınırken, ateşi yüksek olanlar sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.