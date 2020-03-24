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24.03.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Adliyede kimlik ve ateş kontrolü

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için gönderdiği sokağa çıkma yasağı talimatının ardından İstanbul Adalet Sarayı’nda kimlik kontrolü yapılmaya başlandı.

Adliyede kimlik ve ateş kontrolü
ELİF ALTIN İstanbul

Güvenlik görevlileri gelen yaşlı vatandaşların kimliklerine bakarak 65 yaş üstü olanları adliyeye girişini engelledi.

 Herkese ölçüm

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ayrıca güvenlik görevlileri adliyeye gelen hakim, savcı, personel ve vatandaşa kadar ateş ölçer ile herkesin ateşini ölçüyor. Ateşi normal seviyede olanlar içeri alınırken, ateşi yüksek olanlar sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.

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