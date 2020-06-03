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03.06.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Adliyelere ‘seri muhakeme’ ayarı

Adalet Bakanlığı, 143 cumhuriyet başsavcılığına gönderdiği yazıyla 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme sürecinde dikkat edilmesi gereken temel hususları paylaştı.

Adliyelere ‘seri muhakeme’ ayarı
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

 

Buna göre, koronavirüs salgını nedeniyle adliyelerdeki sirkülasyonun azaltılması, kalabalığın önlenmesi ve fiziki temasın en aza indirilebilmesi amacıyla cumhuriyet savcısı tarafından, şüpheliler, “seri muhakeme” usulü hakkında bilgilendirilecek.

Söz konusu usulün uygulanmasının teklifi için, günler ve bu günlerdeki sıra ile saatler, adliyelerde kalabalığa mahal vermeyecek şekilde belirlenecek. Seri muhakeme usulü kapsamda yapılacak görüşmelerde sosyal mesafe kurallarına uyulabilecek şekilde gerekli fiziki tedbirler alınacak; masa ve oturum yerleri sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenecek. Cumhuriyet savcısı, şüpheli, müdafi ve personel kişisel koruyucu ekipman kullanacak ve sosyal mesafe kurallarına uyacak. Maske bulunmaması halinde şüpheliye kişisel koruyucu ekipman sağlanacak. Talepnamenin mahkeme tarafından eksikliklerin tamamlanması veya hatalı noktaların düzeltilmesi amacıyla cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesi halinde, cumhuriyet savcısı aynı gün eksiklikleri tamamlayarak veya hatalı noktaları düzelterek talepnameyi yeniden düzenleyip mahkemeye gönderecek.

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