Af yasası - ceza indirimi son dakika gelişmeleri | O ceza oranı arttırılıyor

İkinci Yargı Paketi ve Genel Af Yasası hakkında son dakika haberleri merakla araştırılıyor. 2019 Yılının son aylarında başlayan af yasası araması, 2020 Yılının ilk ve ikinci ayında da devam ediyor. Hükümlü ve hükümlü yakınlarının heyecanla beklediği af yasaı - ceza indirimi son dakika gelişmeleri neler?

Son dakika...Mehmet Muş açıkladı! İnternetten silah satışı yapanların ceza oranı arttırılıyor



Ak Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ve mavi kart sahiplerine dövizli BES imkanı getiriyoruz

Vakıf mallarındaki kiracıların borçlarını 3 ay içinde ödemesi için düzenleme yer alıyor

Derneğe üyelik ve ayrılık bilgilendirmesi zorunlu olacak

İnternetten silah satışı yapanlara ceza artacak.

AF YASASINDA HANGİ SUÇLAR YOK?

Terör suçları

örgütlü terör suçları,

kasten adam öldürme,

cinsel istismar,

kadına ve çocuğa şiddet,

soykırım suçları,

insanlığa karşı işlenen suçlar,

insan üzerinde deney suçu,

organ ve doku ticareti,

reşit olmayana cinsel istismar, çocukların cinsel istismarı suçu,

devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya

devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs,

TCK'nın 76'ncı maddesinde düzenlenen (Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet veya

köleleştirme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilimsel deneylere tabi kılma,

zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sevk etme)

suçların tamamı her türlü eziyet, işkence,

Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve

Orman Kanunu'na aykırı suçlar."

ADALET BAKANI'NDAN AF YASASI AÇIKLAMASI!

Adalet Bakanı Gül, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te, gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Gül, "İkinci yargı paketi Meclis'e ne zaman gelecek?" sorusu üzerine, şöyle konuştu: "Meclisin gündeminde olacak bir konu. 'Şu tarihte olur ya da şu şekilde olur' dememiz, Meclis'in saygınlığına, yasamanın asliliğine aykırı olur. Cumhurbaşkanı'mız da 'Birkaç hafta içinde neticeye kavuşur' dedi. Umut ediyorum, Meclis'imiz, AK Parti grubu öncülüğünde uzlaşıyla bu konudaki talepleri de yerine getirecektir."

Bakan Gül, infaz düzenlemesine ilişkin soru üzerine ise "Ceza infaz düzenlemesi yakın zamanda Meclis'e gelecek. Uzun zamandır zaten çalışılıyor. Bu konuda son kararı elbette Meclis verecek. Grubumuzun sorduğu sorular ya da teknik hususlar var ama bu, siyaseten verilmesi gereken bir konu. Çünkü toplumu rahatsız etmemeniz lazım. Bu konuda beklentiyi de yine infaz hukuku, hakkaniyet, adalet çerçevesinde hazırlamak lazım. AK Parti grubu da bunun üzerine çalışıyor" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EN SON NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda, “İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketini birkaç hafta içinde Meclis gündemine gelecek. Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz” dedi. Bu sözler infaz konusu yeniden gündeme getirdi.